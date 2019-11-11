Екатеринбург: адвокаты требуют допуска к осуждённому Илье Романову

Адвокат Роман Качанов подал иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга в связи с незаконным отказом ему в допуске к осуждённому Илье Романову.

По словам адвоката, ни он, ни жена осуждённого, ни второй адвокат ни разу не были допущены к осужденному, который в заключении пережил инсульт.

"У нас нет оснований доверять устным заверениям администрации лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) о том, что осуждённый Романов жив и ему оказывается медицинская помощь".

Адвокат считает, что даже если Илья Романов жив, ему не может быть оказана адекватная медицинская помощь. Поэтому, по словам адвоката, бывшая жена осуждённого, Лариса Романова, обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой принять экстренные меры для допуска адвоката к больному осуждённому.

"Мы узнали 26 октября, что Илья Романов находится в ЛПУ-21 в тяжёлом состоянии. 29-го октября к нему приехал адвокат Зайцев, его не допустили. Затем приехал я, и меня не допустили, потом через неделю вновь приехал я, и меня опять не допустили", рассказал адвокат Роман Качанов. Каждый раз работники лечебного учреждения говорили, что больной находится в тяжёлом состоянии".

У анархиста Ильи Романова, осуждённого по делу о призывах к терроризму, произошёл инсульт. Он находится в тяжёлом состоянии в тюремной больнице в Мордовии. Об этом в фейсбуке написала бывшая жена задержанного Лариса Романова, уточнив, что родных не оповестили о госпитализации, хотя она произошла несколько дней назад.

В свидании с Романовым адвокату отказали из-за состояния подзащитного. При этом юристу пояснили, что осуждённый полностью парализован.