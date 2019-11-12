Израиль выдал в США российского хакера Алексея Буркова

Власти Израиля экстрадировали в США российского хакера Алексея Буркова. Там его подозревают в причастности к преступлениям в сфере банковской безопасности, в частности, к хищениям с банковских карт. Процесс выдачи, который проходил в ночь на вторник, подтвердил "РИА Новости" адвокат Буркова Михаил Ирони.

10 ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию Буркова на решение министра юстиции Амира Оханы о его выдаче Соединенным Штатам. Это решение было принято, несмотря на протесты России.

Москва ранее просила, чтобы Буркова вернули на родину. Российские власти предлагали обменять Буркова на израильтянку Нааму Иссахар,осужденную в начале октября в России к 7 с половиной годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков. При досмотре в московском аэропорту у неё в багаже обнаружили около 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отрицала обвинения в контрабанде, за которую её осудили. Израильские СМИ утверждали, что израильтянку якобы взяли в заложники, чтобы обменять Буркова.

Израильские власти обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар. В начале ноября Верховный приостановил экстрадицию Буркова в США после обращения семьи Иссахар. Однако позже мать Наамы Иссахар отозвала своё ходатайство. Она заявила, что полностью уверена, что власти Израиля смогут добиться освобождения её дочери.

Программист из Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Американские власти подозревают в причастности к хищениям с банковских карт. Бурков являлся создателем сайта для продажи украденных данных, а также форума для общения хакеров.