Ушедший в отставку президент Боливии получил убежище в Мексике

Ушедший 10 ноября в отставку президент Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, которая предоставила ему убежище. Об этом написал в твиттере министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Ранее власти Мексики сообщили о предоставлении Моралесу политического убежища из гуманитарных соображений. Жизнь Моралеса находилась в опасности и решение предоставить ему убежище принято в рамках долгой традиции укрывать изгнанников, сообщил глава мексиканского МИДа. Ранее Моралес сам устно и письменно обратился к Мехико с просьбой об убежище.

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье, 10 ноября, объявил об уходе в отставку. Это произошло в тот же день, когда на фоне массовых протестов он дал обещание провести новые президентские выборы в Боливии. Протесты начались после того, как Высший избирательный суд страны огласил итоги президентских выборов, состоявшихся 20 октября. Суд объявил Моралеса победителем в первом туре. Его главный оппонент, бывший журналист Карлос Меса, не признал результатов, заявил о массовых фальсификациях и призвал своих сторонников выйти на улицы, требуя проведения второго тура. В столкновениях с полицией погибли три человека.

Вслед за Моралесом свои посты покинули вице-президент, председатели обеих палат парламента страны, а также ряд министров, их заместителей и губернаторов. Кроме того, полиция арестовала председателя Высшего избирательного суда Боливии Марию Эухению Чоке и её заместителя. Накануне сообщалось, что полиция Боливии получила ордер на арест Моралеса.