Путин поддержал идею праздновать окончание Стояния на Угре

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов утверждает, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу региона установить новую всероссийскую памятную дату – день окончания Великого стояния на реке Угре.

Артамонов заявил об этом накануне на концерте ко дню окончания Великого стояния на реке Угре, сообщает ТАСС. В Калужской области, по территории которой протекает Угра, этот день отмечается с 2017 года. По словам главы региона, идею увековечить историческое событие поддерживают абсолютное большинство жителей страны, федеральные министерства, фракции в Госдуме, Российская академия наук и главное – президент Владимир Путин.

Ранее поправку в закон "О днях воинской славы и памятных датах России" внёс в Госдуму депутат от Калужской области Геннадий Скляр. В пояснительной записке говорится, что противостояние русских и ордынских войск в 1480 году привело к обретению независимости Российского государства с центром в Москве. Законопроект был одобрен российским правительством и должен был быть рассмотрен депутатами этой осенью.

Однако в августе Госсовет Татарстана выступил против законопроекта о праздновании дня свержения монголо-татарского ига.

В заключении Института истории Академии наук Татарстана утверждается, что дата не обоснована исторически, так как после 1480 года Русь продолжила выплачивать татарским ханам дань. При этом учёные республики полагают, что установление новой памятной даты вызовет негативные последствия. "Русские будут воспринимать эту дату как день, когда победили татар; татары будут воспринимать как день, когда нас победили русские. Зачем нам сомнительные даты, которые будут нас разъединять?" – считает директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Искандер Гилязов.

Рассмотрение законопроекта в Госдуме было отложено.