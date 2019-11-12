СК проверит сообщения СМИ о других преступлениях историка Соколова

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению ведомства проверить информацию о других возможных преступлениях преподавателя университета, историка Олега Соколова, арестованного по обвинению в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко.

Криминалистам предстоит проверить информацию, обнародованную различными средствами массовой информации, "об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки". О каких именно обвинениях идёт речь, в пресс-релизе Следственного комитета не уточняется. По информации нескольких изданий, еще в 2008 году одна из студенток обвинила Соколова в избиении. По ее словам, он угрожал ей раскаленным утюгом, заявляя, что "изуродует на всю жизнь".

До убийства Соколов неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его подозревали в домашнем насилии, незаконном обороте оружия. В марте 2018 года в Сети появилось видео, на котором на лекции Соколова по его команде избивают двух студентов, задавших лектору вопрос о плагиате. Однако уголовных дел на него заведено не было.

Убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета 24-летней Анастасии Ещенко произошло 7 ноября в квартире Соколова. Его задержали утром 9 ноября, обнаружив в реке Мойке вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки и пистолет. Во время обыска в квартире Соколова найдены другие фрагменты тела убитой. Позже он признался в убийстве. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

В разговором с председателем Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александром Холодовым Соколов сообщил, что в камере он не подвергается унижениям или насилию, а сотрудники СИЗО с ним "идеально корректны". При этом он просил принести в камеру книги и очки, чтобы "не сойти с ума".

63-летнего Олега Соколова называют одним из основателей движения исторической реконструкции в России. Он возглавлял всероссийское Военно-историческое движение, проводящее реконструкции военных сражений периода наполеоновских войн. Соколов является кавалером французского ордена Почётного легиона.