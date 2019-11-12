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В Ростове-на-Дону осудили обвиняемых в терроризме жителей Крыма

Обвиняемые по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир"

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В Ростове-на-Дону суд вынес приговоры шестерым жителям аннексированного Россией Крыма обвиняемым по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир". Их обвинили в организации деятельности террористической организации, участии в ней по предварительному сговору и в приготовлении к вооруженному захвату власти. Об этом сообщает сайт Крым.Реалии.

Муслима Алиева приговорили к 19 годам заключения, Инвера Бекирова – к 18 годам, Эмир-Усейн Куку получил 12 лет лишения свободы, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строго режима. Обвиняемые вину отрицают. Поддержать осужденных жителей Крыма приехал генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.​ Ранее прокурор запросил в общем почти 100 лет лишения свободы для обвиняемых по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир".

Алиев, Бекиров, Куку, Сирук, Джеппаров и Алимов были задержаны в феврале и апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир". Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить обвиняемых. Правозащитное движение "Мемориал" признало их политическими заключёнными.

Преследования крымских мусульман по обвинению в связях с "Хизб ут-Тахрир" начались после российской аннексии Крыма. Всего арестовано более 50 человек.

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