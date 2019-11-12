Спустя год полиция впервые опросила Верзилова по делу об отравлении

Спустя год и два месяца после загадочного отравления издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова полиция впервые опросила его в рамках доследственной проверки. Об этом сам Верзилов сообщил агентству "Интерфакс".

По его словам, долгое время заявление в полицию об отравлении ходило по инстанциям. Наконец прокуратура отменила постановление МВД об отказе в возбуждении уголовного дела, так как заявитель даже не был опрошен. Верзилов рассказал, что теперь сотрудники ведомства собираются получить медицинские документы из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда он был доставлен, а также опросить свидетелей.