Спустя год полиция впервые опросила Верзилова по делу об отравлении

Спустя год и два месяца после загадочного отравления издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова полиция впервые опросила его в рамках доследственной проверки. Об этом сам Верзилов сообщил агентству "Интерфакс".
По его словам, долгое время заявление в полицию об отравлении ходило по инстанциям. Наконец прокуратура отменила постановление МВД об отказе в возбуждении уголовного дела, так как заявитель даже не был опрошен. Верзилов рассказал, что теперь сотрудники ведомства собираются получить медицинские документы из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда он был доставлен, а также опросить свидетелей.
- Петра Верзилова госпитализировали 11 сентября прошлого года после того, как он неожиданно начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Через два дня он был переведён в реанимацию в тяжёлом состоянии. 15 сентября его отправили на лечение в Берлин.
- Немецкие врачи считают, что Верзилова могли отравить, однако они не смогли определить тип вещества, которым это могло быть сделано. Издатель "Медиазоны" предполагает, что его отравили сотрудники российских спецслужб когда он находился в Басманном суде. По его мнению, это может быть местью за его участие в расследовании убийства в Центральноафриканской Республике российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, или местью за акцию Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу в Москве, когда в знак протеста против политических репрессий участники группы выбежали на поле в полицейской форме и остановили игру.
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