Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Спустя год полиция впервые опросила Верзилова по делу об отравлении

Пётр Верзилов

Смотреть комментарии

Спустя год и два месяца после загадочного отравления издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова полиция впервые опросила его в рамках доследственной проверки. Об этом сам Верзилов сообщил агентству "Интерфакс".

По его словам, долгое время заявление в полицию об отравлении ходило по инстанциям. Наконец прокуратура отменила постановление МВД об отказе в возбуждении уголовного дела, так как заявитель даже не был опрошен. Верзилов рассказал, что теперь сотрудники ведомства собираются получить медицинские документы из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда он был доставлен, а также опросить свидетелей.

  • Петра Верзилова госпитализировали 11 сентября прошлого года после того, как он неожиданно начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Через два дня он был переведён в реанимацию в тяжёлом состоянии. 15 сентября его отправили на лечение в Берлин.
  • Немецкие врачи считают, что Верзилова могли отравить, однако они не смогли определить тип вещества, которым это могло быть сделано.​ Издатель "Медиазоны" предполагает, что его отравили сотрудники российских спецслужб когда он находился в Басманном суде. По его мнению, это может быть местью за его участие в расследовании убийства в Центральноафриканской Республике российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, или местью за акцию Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу в Москве, когда в знак протеста против политических репрессий участники группы выбежали на поле в полицейской форме и остановили игру.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG