Максим Галкин, смелее всех? Эфир в 19:05

В России становится сенсацией, когда сатирик вдруг например говорит, что президент его страны засиделся во власти. Хотя президент действительно засиделся. Или когда он говорит, что в России на ТВ цензура. Хотя все видят, что цензура. Почему это сенсация - когда человек говорит то, что заметно даже ребенку? В обсуждении участвует телекритик Александр Мельман. Ведущая Елена Рыковцева. Вопрос зрителям: когда в последний раз вы слышали на российском ТВ острую политическую сатиру? Звоните нам по номеру 8-800-200-22-12, начиная с 19.05