Блогера Алексея Кунгурова арестовали на 15 суток

Суд в Тюмени арестовал на 15 суток блогера Алексея Кунгурова. Его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды, сообщает Znak.com.

Полиция задержала Кунгурова 11 ноября. Поводом для этого стал его пост в "Живом журнале". Социальная сеть "ВКонтакте" предоставила Центру "Э" и ФСБ IP-адрес блогера, с которого была опубликована ссылка на пост. Проверку проводил региональный Центр "Э".

По данным источника издания 72.ru, полицейские передали статью сотрудникам экспертного научного центра противодействия идеологии экстремизма и терроризма Тюменского государственного университета. Там пришли к выводу, что "в статье содержатся лингвистические признаки унижения национального достоинства". Сотрудники университета также отметили, что текст имеет подстрекательский характер и признаки возбуждения ненависти к русским.

В 2016 году Алексей Кунгуров был приговорен к двум с половиной годам колонии по статье "Оправдание терроризма" за пост в ЖЖ. ФСБ посчитала, что в статье "Кого на самом деле бомбят путинские соколы", опубликованной в октябре 2015 года, блогер оправдывает террористическую деятельность запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Правозащитный центр "Мемориал" признал Алексея Кунгурова политическим заключенным. Он вышел на свободу в июне прошлого года.