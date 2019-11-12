Знакомые назвали доцента Соколова причастным ещё к одной смерти

Доцент СПбГУ Олег Соколов, арестованный по обвинению в убийстве своей аспирантки, причастен к смерти ещё одного человека и был за это судим. Так утверждает давняя знакомая историка, архитектор Ирина Фёдорова в интервью телеканалу ЛенТВ24.

Супруг Фёдоровой Рудольф Пожогин – основатель Петровского военно-исторического подросткового клуба, занимавшегося постройкой парусных кораблей и постановками морских сражений. В 80-е годы Соколов, будучи студентом, состоял в этой организации и якобы вызвался в 1981 году управлять одним из кораблей и перегнать его для съёмок в телевизионном фильме об эпохе Петра I "Россия Молодая".

Из слов Ирины Фёдоровой следует, что она тоже была на этом судне. По её словам, когда парусник потерпел крушение и начал тонуть по вине Соколова, он прыгнул в шлюпку и уплыл на ней один. А учёный биолог Владимир Сорокин не смог спастись и погиб. Соколов также проплыл мимо двух женщин, которые оказались в воде. На суде, на вопрос о том, почему он не им помог, Соколов якобы ответил "А она и так прекрасно плавает".

Эпизод с утонувшим парусником упоминается в группе ВКонтакте, посвящённой воспоминаниям актёров из фильма "Россия Молодая". Один из них рассказывает, что когда деревянные корабли, стоявшие в Ленинграде, перегоняли в Выборг, начался шторм, и один парусник утонул. О гибели Владимира Сорокина в публикации не сказано.

Суд постановил, что Олег Соколов является виновником крушения и назначил ему два года условно, рассказывает Фёдорова в расширенной версии интервью. Она утверждает, что отец будущего учёного добился мягкого наказания, так как был "при погонах" и "обошёл все кабинеты".

Знакомая Соколова называет учёного рецидивистом. Она также утверждает, что вовсе не Соколов, а её супруг Рудольф Пожогин является основателем движения исторической реконструкции в России. Последний, по версии Ирины Фёдоровой, ещё и спас экипаж парусника во время крушения.

Защита доцента СПбГУ и правоохранительные органы пока не прокомментировали публикацию ЛенТВ24 и заявления Ирины Фёдоровой.

Сегодня стало известно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению ведомства проверить информацию о других возможных преступлениях Олега Соколова. По его словам, криминалистам предстоит проверить информацию, обнародованную различными средствами массовой информации, "об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки". О каких именно обвинениях идёт речь, в пресс-релизе Следственного комитета не уточняется.