Эксперт из "макового дела" получит компенсацию за преследование

Суд в Москве назначил 700 тысяч рублей компенсации эксперту Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольге Зелениной за незаконное уголовное преследование​. Заведующая химико-аналитической лабораторией была одной из обвиняемых по резонансному "маковому делу". О решении Тверского суда сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

В 2011 году Зеленина дала экспертное заключение о низком содержании наркотических веществ в 42 тоннах пищевого мака, задержанных на брянской таможне. Экспертиза была проведена по просьбе бизнесмена Сергея Шилова, заподозренного в контрабанде наркотиков под видом ввоза пищевых продуктов.

Ольгу Зеленину арестовали в 2012 году. Она провела в СИЗО больше месяца, после чего суд освободил её под подписку о невыезде.​ Кроме неё в деле о контрабанде наркотиков, создании преступного сообщества и превышении полномочий было ещё 12 обвиняемых.

"Маковое дело" несколько раз возвращали в прокуратуру. Все это время против уголовного преследования Зелениной выступало российское научное сообщество. В 2012 и 2018 году подписи в поддержку биолога собирало Общество научных работников, обращение в поддержку Зелениной в Генпрокуратуру отправлял президент РАН Александр Сергеев, статья о её истории выходила в авторитетном научном журнале Nature.

В январе 2019 года все обвиняемые по "маковому делу" были оправданы.