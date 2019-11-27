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Лицом к событию
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Лицом к событию. Путин, Шнур и прочая "группировка Ленинград"

Лицом к событию. Путин, Шнур и прочая "группировка Ленинград"
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Владимир Путин приехал на похороны своего старого друга, Ларисы Вербицкой. На этот же день назначили открытие трассы "Москва-Санкт-Петербург" и открытие памятника Даниилу Гранину, которое вообще-то намечали на 15-е ноября, но тогда у Владимира Путина не было повода приехать. В Москве на хозяйстве в это время остается другой петербуржец, автор песни "Не хочу быть москвичом" Сергей Шнуров, который на федеральном канале допрашивает министра образования о том, какую смену та готовит?! О нерушимых кадровых и хозяйственных связях двух "столиц" в программе "Лицом к событию" - политики-коренные ленинградцы Леонид Гозман, Николай Рыбаков и журналист-москвич Артур Гаспарян.

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