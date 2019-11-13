Сенатор Жанин Аньес объявила себя временным президентом Боливии

Лидер оппозиции в сенате Боливии, вторая вице-спикер верхней палаты парламента Жанин Аньес объявила себя временным президентом страны после отставки Эво Моралеса. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Аньес взяла на себя полномочия главы государства несмотря на отсутствие кворума. Сенаторы от левой партии бывшего президента – "Движение к социализму" – бойкотировали заседание.

Ранее Конституционный суд Боливии заявил, что переход власти происходит из-за отставки президента, поэтому решения сената не требуется. Таким образом, он подтвердил переход полномочий президента Боливии к Жанин Аньес. Получивший после отставки убежище в Мексике Эво Моралес написал в твиттере, что осуждает "самопровозглашенного" временного президента.

В столице Боливии Ла-Пасе начались столкновения между сторонниками Жанин Аньес и теми, кто поддерживает бывшего президента Боливии Эво Моралеса.

10 ноября Моралес объявил об уходе в отставку. Это произошло в тот же день, когда на фоне массовых протестов он дал обещание провести новые президентские выборы в Боливии. Протесты начались после того, как Высший избирательный суд страны огласил итоги президентских выборов, состоявшихся 20 октября. Суд признал победу за Моралесом. Его соперник Карлос Меса заявил о массовых фальсификациях и призвал своих сторонников выйти на улицы. В столкновениях с полицией погибли три человека.