Осужденный в Иркутске француз написал книгу "В тюрьмах Сибири"

Осужденный в Иркутске по обвинению в педофилии французский дипломат и бывший глава иркутского отделения некоммерческой организации "Альянс Франсез" Йоанн Барберо написал книгу "В тюрьмах Сибири". Об этом сообщает издание Barb24 со ссылкой на публикацию Барберо в фейсбуке.

Книга "В тюрьмах Сибири" (или "Сибирский пленник" – возможный перевод названия) выйдет в феврале 2020 года во французском издательстве Stock.

В книге рассказывается о событиях в Иркутске, где французского дипломата арестовали по обвинению в педофилии. "Имена героев и названия мест не имеют значения. Я ничего не выдумал… ", – написал Барберо.

Йоанн Барберо около трех лет находится в международном розыске после того, как в 2015 году в Иркутске его обвинили в педофилии и арестовали. Уголовное дело инициировало региональное управление ФСБ. Барберо сначала находился в СИЗО, затем в психиатрической клинике. Больше года он пробыл под домашним арестом, затем сбежал в Москву. Год он прожил во французском посольстве, затем снова сбежал и добрался до Монголии. Там он скрывался около года, а затем вернулся во Францию. В это время в Иркутске суд заочно приговорил его к 15 годам колонии.