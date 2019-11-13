Предполагаемому хакеру Буркову в США предъявлены обвинения

Экстрадированный из Израиля в США россиянин Алексей Бурков 12 ноября предстал перед федеральным судом в штате Вирджиния, где ему были предъявлены обвинения. Как сообщается на сайте Министерства юстиции США, 29-летнего Буркова обвиняют в мошенничестве, похищении личных данных, отмывании денег и взломе компьютерных систем, а также в сговоре с целью осуществления этих преступлений.
Утверждается, что Бурков занимался хакерской деятельностью, похищая данные банковских карт граждан США и продавая затем эти данные. В частности, через сайт Cardplanet, которым руководил Бурков, по версии следствия, были проданы данные более 150 тысяч карт, владельцы которых лишились более 20 миллионов долларов. Также, как утверждается, Бурков руководил закрытым хакерским форумом. Сам он обвинения отрицает.
Ему грозит до 80 лет тюрьмы.
В пятницу должны пройти слушания о мере пресечения для Буркова.
- Программист, живший в Тюмени и Санкт-Петербурге, был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США. 10 ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию Буркова на решение министра юстиции о его выдаче Соединенным Штатам. Это решение было принято несмотря на протесты России.
- Москва ранее просила, чтобы Буркова вернули на родину. Российские власти предлагали обменять Буркова на израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в начале октября в России к 7 с половиной годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков. Она летела в Израиль с пересадкой в Москве. При досмотре в московском аэропорту у неё в багаже обнаружили около 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отрицала обвинения в контрабанде, за которую её осудили. Израильские СМИ утверждали, что израильтянку якобы взяли в заложники, чтобы обменять Буркова.
- Президент Израиля Реувен Ривлин в октябре попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать Нааму Иссахар. С такой же просьбой обратился и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По данным источников агентства Bloomberg, президент России Владимир Путин не захотел делать "подарок" Нетаньяху, судьба правительства которого после выборов в Кнессет остаётся неясной, и отказался освобождать Иссахар до того момента, как в Израиле сформируют устойчивый кабинет министров.
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