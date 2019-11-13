Предполагаемому хакеру Буркову в США предъявлены обвинения

Экстрадированный из Израиля в США россиянин Алексей Бурков 12 ноября предстал перед федеральным судом в штате Вирджиния, где ему были предъявлены обвинения. Как сообщается на сайте Министерства юстиции США, 29-летнего Буркова обвиняют в мошенничестве, похищении личных данных, отмывании денег и взломе компьютерных систем, а также в сговоре с целью осуществления этих преступлений.

Утверждается, что Бурков занимался хакерской деятельностью, похищая данные банковских карт граждан США и продавая затем эти данные. В частности, через сайт Cardplanet, которым руководил Бурков, по версии следствия, были проданы данные более 150 тысяч карт, владельцы которых лишились более 20 миллионов долларов. Также, как утверждается, Бурков руководил закрытым хакерским форумом. Сам он обвинения отрицает.

Ему грозит до 80 лет тюрьмы.

В пятницу должны пройти слушания о мере пресечения для Буркова.