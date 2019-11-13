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Друг и партнёр по дзюдо Путина получил орден за развитие спорта

Владимир Путин и Борис Ротенберг

Друг и партнёр по дзюдо президента России Владимира Путина Борис Ротенберг награждён орденом Александра Невского за развитие физической культуры и спорта. Указ о награждении выложен на официальном портале правовой информации. Статут ордена предполагает, что в России им награждаются чиновники, но Ротенберг — гражданин Финляндии.

Ротенберг занимался дзюдо в одной секции с Путиным. В 91 году он переехал в Финляндию где работал футбольным тренером. Затем начал поставлять товары "Газрому", разбогател, его состояние сейчас оценивается журналом Forbes в один миллиард сто миллионов долларов. Он находится в санкционном списке США после аннексии Россией Крыма.

/**/ /**/ Михаил Шеломов
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Предприниматель — вице-президент федерации дзюдо России, занимал должность президента футбольного "Динамо" и руководит программой развития популяризации автоспорта в России SMP Racing. В указе он назван генеральным директором общества содействия развитию спортивных видов единоборств.

  • Всего в опубликованном в среду указе Владимира Путина 161 человек, награждённых различными почётными званиями, медалями и орденами. В рамках указа было присвоено одно звание Героя России — его получил космонавт Сергей Прокопьев.
  • По статуту орденом Невского награждаются россияне, занимающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством и зарубежные политические и общественные деятели. Ротенберг — гражданин Финляндии.

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