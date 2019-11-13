Друг и партнёр по дзюдо Путина получил орден за развитие спорта

Друг и партнёр по дзюдо президента России Владимира Путина Борис Ротенберг награждён орденом Александра Невского за развитие физической культуры и спорта. Указ о награждении выложен на официальном портале правовой информации. Статут ордена предполагает, что в России им награждаются чиновники, но Ротенберг — гражданин Финляндии.

Ротенберг занимался дзюдо в одной секции с Путиным. В 91 году он переехал в Финляндию где работал футбольным тренером. Затем начал поставлять товары "Газрому", разбогател, его состояние сейчас оценивается журналом Forbes в один миллиард сто миллионов долларов. Он находится в санкционном списке США после аннексии Россией Крыма.

Предприниматель — вице-президент федерации дзюдо России, занимал должность президента футбольного "Динамо" и руководит программой развития популяризации автоспорта в России SMP Racing. В указе он назван генеральным директором общества содействия развитию спортивных видов единоборств.