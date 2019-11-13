Верховная рада поддержала отмену моратория на куплю-продажу земли

Верховная рада Украины в среду в первом чтении приняла законопроект о купле-продаже земли сельскохозяйственного назначения. За документ, внесённый Кабинетом министров, проголосовали 240 депутатов при необходимом большинстве в 226. Подавляющее большинство из них представляют фракцию "Слуга народа" - это сторонники президента Владимира Зеленского.

Оппозиция выступила резко против законопроекта. Депутаты от партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - за жизнь" какое-то время блокировали президиум и трибуну. Оппозиция обвиняет власти в стремлении "распродать Украину" олигархам и иностранцам.

Перед Верховной Радой также прошла акция протеста против законопроекта. Активисты принесли к зданию парламента, в частности, гроб со свиньёй.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям. В обращении несколько дней назад он выступил в поддержку внесённого в Верховную раду законопроекта о купле-продаже земли. Он заявил, что сейчас, когда свободного рынка земли на Украине нет, граждане страны лишены права покупать землю, подобно гражданам Северной Кореи, Таджикистана и Венесуэлы. По словам Зеленского, против законопроекта выступают "старые политики". При этом президент заявил, что в проект будут внесены поправки и право владеть покупать и продавать землю будет дано только гражданам Украины. Иностранцы же смогут получить его только по итогам референдума.

На Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Его предлагается отменить. Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах.

Международный валютный фонд неоднократно рекомендовал властям Украины отменить мораторий, указывая, что его наличие тормозит развитие экономики.