Жалобу Дарьи Сосновской на избиение полицейским не могут рассмотреть

Росгвардия передала в МВД жалобу Дарьи Сосновской, которая получила удар в живот от полицейского на акции оппозиции 10 августа в центре Москвы. До этого Сосновская писала жалобу в Следственный комитет, оттуда её передали в Росгвардию.

Представители пострадавшей отмечают, что её заявление ходит из ведомства в ведомство, а потому выяснить, кто именно ударил девушку, до сих пор не удаётся. И в Росгвардии, и в МВД утверждают, что их сотрудники не причастны к инциденту.

10 августа после многотысячного митинга за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму на проспекте Сахарова в Москве часть протестующих выдвинулась к зданию администрации президента России. По пути их стали жёстко задерживать. При задержании Дарьи Сосновской один из полицейских ударил её в живот, от чего девушка согнулась, а затем по голове.

Видео инцидента, опубликованное очевидцами в интернете, вызвало общественный резонанс. У пострадавшей зафиксировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков объявил о вознаграждении в 100 тысяч рублей за данные о личности полицейского, ударившего Сосновскую. Издание Baza утверждало, что это - Сергей Цыплаков, в МВД эту информацию опровергают.

Позже Сосновскую обвинили в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Ей грозил штраф до 20 тысяч рублей, однако Таганский районный суд вернул её дело в полицию.