Киев передал в суд ООН дела о преследовании крымских татар Россией

Украина направила материалы уголовных дел, по которым Россия судит членов организации "Хизб ут-Тахрир", в международные трибуналы, включая суд ООН в Гааге. Киев считает преследование крымских татар незаконным и расценивает действия Москвы как преступления против человечности. Верховный суд России в 2003 году включил "Хизб ут-Тахрир" в список террористических организаций.

12 ноября суд в Ростове-на-Дону вынес очередные обвинительные приговоры шестерым жителям аннексированного Крыма. Они получили от 7 до 19 лет лишения свободы по обвинению в создании и участии в террористической организации. Сами они вину отрицают и настаивают, что их преследуют по религиозным и этническим мотивам.

МИД Украины потребовал немедленно освободить осужденных. Правозащитная организация Amnesty International назвала приговоры политически мотивированными. Правозащитное движение "Мемориал" признало активистов политическими заключёнными.

Преследования крымских мусульман по обвинению в связях с "Хизб ут-Тахрир" начались после российской аннексии Крыма в 2014 году. Всего арестовано более 50 человек.