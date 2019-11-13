Россия выплатила компенсацию участницам "панк-молебна" Pussy Riot

Россия выполнила решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и выплатила 37 тысяч евро участницам группы Pussy Riot за нарушение их прав по делу о так называемом "панк-молебне" в храме Христа Спасителя. Об этом в разговоре с радиостанцией "Эхо Москвы" сообщил издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot Петр Верзилов.

Мария Алёхина и Надежда Толоконникова получили по 16 тысяч евро каждая. Екатерине Самуцевич выплатили 5 тысяч евро. По словам Верзилова, большая часть этих средств пошла на развитие издания "Медиазона".

ЕСПЧ вынес решение по делу Pussy Riot в июле 2018 года. Страсбургский суд постановил, что в отношении участниц Pussy Riot были нарушены несколько статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в частности о праве на свободу выражения мнения и о праве на справедливое судебное разбирательство.

В конце февраля 2012 года пять девушек в разноцветных балаклавах устроили в храме Христа Спасителя в Москве "панк-молебен" с политическими требованиями. Видеоролик с песней "Богородица, Путина прогони!" был выложен в интернете. Полиция задержала трёх участниц акции – Толоконникову, Алёхину и Самуцевич. В августе 2012 года Хамовнический суд приговорил каждую из них к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Позднее Мосгорсуд заменил срок для Самуцевич на условный.

Толоконникова сообщала об угрозах в свой адрес со стороны руководства мордовской колонии, где она отбывала наказание. Активистка также опубликовала письмо, в котором рассказала о рабских условиях труда и содержания заключенных. В конце 2018 года Федеральная служба исполнения наказания подтвердила информацию Толоконниковой.

В декабре 2013 года Алехина и Толоконникова освободились по амнистии в связи с 20-летием российской Конституции.