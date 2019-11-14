Глава МИД Украины: Россия затягивает встречу "нормандской четвёрки"

Украина, Франция и Германия договорились о встрече в нормандском формате, но Россия затягивает процесс. Об этом в разговоре с Би-би-си заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам министра, переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе должны состояться до конца года. Париж и Берлин назвали конкретные даты. Эти предложения устраивают Киев. Но Москва своего ответа не дала. Пристайко отметил, что все предварительные условия для встречи выполнены. Если саммит в нормандском формате не принесет желаемых результатов, Киев готов рассмотреть выход из минского процесса урегулирования в Донбассе, сказал министр.

Глава МИД уточнил, что встреча президентов Украины и России до саммита не планируется.

В Кремле в свою очередь считают, что в подготовке саммита нормандской четвёрки "наблюдается позитивная динамика".

Одним из условий проведения встречи в "нормандском формате" Россия называла разведение вооружений на линии соприкосновения в Донбассе. Оно началось в октябре. Украинские военные и пророссийские сепаратисты заявили, что выполнили согласованный отвод своих сил.

Ранее Украина согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Его жертвами стали, по последним данным ООН, более 13 тысяч человек. Часть территории Донецкой и Луганской областей контролируют сепаратисты, которых поддерживает Россия. Украина обвиняет Россию в оккупации части своей территории, в Москве утверждают, что речь идёт о внутриукраинском конфликте.

В 2014-м и 2015 годах в Минске были подписаны соглашения об урегулировании конфликта, однако большая их часть остаётся невыполненными.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что стремится как можно скорее завершить конфликт и ради этого готов идти на уступки, но не отказываться от украинских территорий. Ряд политических сил и активистов Украины критикуют Зеленского, утверждая, что он идёт на чрезмерные уступки России.