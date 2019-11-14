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JIT опубликовала записи, подтверждающие причастность Шойгу к конфликту в Донбассе

Сергей Шойгу

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Международная объединённая следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием авиакатастрофы "Боинга" "Малазийских авиалиний" в небе над Донбассом в 2014 году, обратилась к свидетелям. Расследователи просят дать показания о возможной роли российских чиновников в трагедии. Группа опубликовала расшифровку новых записей перехваченных разговоров с предполагаемыми лидерами сепаратистов.

Следователи на основе анализа переговоров предполагают, что лидеры самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" поддерживали контакты с российскими чиновниками о военной поддержке.

В разговоре в начале июля 2014 года сепаратист из "ДНР" с позывным "Монгол" сообщает неизвестному лицу, что в регион "прибудут люди с полномочиями" от министра обороны России Сергея Шойгу. По словам "Монгола", эти люди смещают с должностей местных командиров подразделений. Освободившиеся должности, как утверждается, занимают люди из Москвы.​

Так называемые премьер-министр "ДНР" Александр Бородай и министр обороны Игорь Гиркин (Стрелков) общались с главой аннексированного Крыма Сергеем Аксёновым и помощником президента России Владиславом Сурковым.

JIT напоминает о публичных интервью Гиркина и Бородая, в которых они называли себя "добровольцами". Однако, согласно показаниям свидетелей, лидеры сепаратистов получали указания из России.

В приведённых расшифровках разговоров Бородай, в частности, утверждает, что "выполняет приказы и защищает интересы исключительно одного государства – Российской Федерации".

Несколько бывших сепаратистов сообщили JIT, что ФСБ и служба военной разведки ГРУ были вовлечены в повседневное управление "ДНР". Один из свидетелей заявил, что лидеры сепаратистов регулярно ездили в Москву, чтобы проконсультироваться со своими контактными лицами в ФСБ и ГРУ.

Следственная группа также со ссылкой на источники утверждает, что правительство "ДНР" финансировалось за счет пожертвований из россии . По словам высокопоставленного члена "ДНР", почти весь бюджет самопровозглашённой республики был профинансирован за счет российских средств.

  • Рейс МН-17 "Малайзийских авиалиний" следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер потерпел крушение 17 июня 2014 года. Погибли все 298 человек на борту, преимущественно граждане Нидерландов. В июне 2019 года прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России и одного гражданина Украины, воевавших на стороне сепаратистов на востоке Украины. Под подозрение попали бывший командующий силами донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин), его заместитель Сергей Дубинский, заместитель Дубинского Олег Пулатов и Леонид Харченко.​ Следствие считает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитно-ракетного комплекса "Бук" с территории России, из которого, предположительно, был сбит самолёт "Малайзийских авиалиний".
  • Один из подозреваемых по делу о катастрофе Владимир Цемах был отпущен украинским судом и был доставлен в Россию в рамках обмена заключенными между Киевом и Москвой. Позднее его дочь заявила, что бывший сепаратист вернулся домой в Донецкую область.
  • Летом Европейский совет призвал российские власти взять на себя свою долю ответственности за гибель пассажиров самолёта. Российские власти причастность к трагедии отрицают. Москва утверждает, что "Боинг" был сбит ракетой, поставленной на Украину ещё в советские времена.
  • Москва неоднократно заявляла о предвзятости расследования и обвиняла Украину в подделке доказательств. Россия также считает, что Киев несёт отвественность за незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий на Украине.

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