Международная объединённая следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием авиакатастрофы "Боинга" "Малазийских авиалиний" в небе над Донбассом в 2014 году, обратилась к свидетелям. Расследователи просят дать показания о возможной роли российских чиновников в трагедии. Группа опубликовала расшифровку новых записей перехваченных разговоров с предполагаемыми лидерами сепаратистов.

Следователи на основе анализа переговоров предполагают, что лидеры самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" поддерживали контакты с российскими чиновниками о военной поддержке.

В разговоре в начале июля 2014 года сепаратист из "ДНР" с позывным "Монгол" сообщает неизвестному лицу, что в регион "прибудут люди с полномочиями" от министра обороны России Сергея Шойгу. По словам "Монгола", эти люди смещают с должностей местных командиров подразделений. Освободившиеся должности, как утверждается, занимают люди из Москвы.​

Так называемые премьер-министр "ДНР" Александр Бородай и министр обороны Игорь Гиркин (Стрелков) общались с главой аннексированного Крыма Сергеем Аксёновым и помощником президента России Владиславом Сурковым.

JIT напоминает о публичных интервью Гиркина и Бородая, в которых они называли себя "добровольцами". Однако, согласно показаниям свидетелей, лидеры сепаратистов получали указания из России.

В приведённых расшифровках разговоров Бородай, в частности, утверждает, что "выполняет приказы и защищает интересы исключительно одного государства – Российской Федерации".

Несколько бывших сепаратистов сообщили JIT, что ФСБ и служба военной разведки ГРУ были вовлечены в повседневное управление "ДНР". Один из свидетелей заявил, что лидеры сепаратистов регулярно ездили в Москву, чтобы проконсультироваться со своими контактными лицами в ФСБ и ГРУ.

Следственная группа также со ссылкой на источники утверждает, что правительство "ДНР" финансировалось за счет пожертвований из россии . По словам высокопоставленного члена "ДНР", почти весь бюджет самопровозглашённой республики был профинансирован за счет российских средств.