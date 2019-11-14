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В Иркутске задержан гражданский активист Захар Сарапулов

Захар Сарапулов

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В Иркутске полиция задержала бывшего сотрудника Штаба Навального, активиста Захара Сарапулова. Ему вменяют организацию несанкционированного публичного мероприятия, сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии сам Сарапулов. Речь идет об одиночных пикетах "За свободу политзаключённых и допуск до выборов независимых кандидатов", которые состоялись в центре Иркутска 10 августа.

По словам Сарапулова, его будут судить за пост в фейсбуке с призывом выходить в одиночные акции протеста. Активиста оставили на ночь в спецприёмнике.

  • Полтора года назад Захар Сарапулов уже отбывал семь суток ареста за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.
  • Весной 2018 года его оштрафовали на 150 тысяч рублей за организацию несанкционированного шествия "Он нам не царь" 5 мая.
  • В ноябре 2017 года Сарапулов провел шесть суток ареста в изоляторе временного содержания за организацию встречи Алексея Навального с жителями Иркутска.

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