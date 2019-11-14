Кипрская компания Delance Limited, через которую семья бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера "Рольф", изучает возможность продажи бизнеса. Летом против Петрова было заведено уголовное дело, он объявлен в международный розыск. Бизнесмен считает дело против себя политическим.

Петров создал "Рольф" в 1991 году. Это крупнейший автодилер в России с годовой выручкой 229,7 миллиарда рублей, пишет журнал Forbes. В портфель брендов дилера входят крупнейшие мировые производители. Следственный комитет обвиняет основателя компании в выводе из неё четырёх миллиардов рублей.

Бизнесмен отрицает предъявленное обвинение. "Это скорее напоминает политический заказ: что-нибудь найти. Не может быть в компании 4 миллиарда долларов оборота, и чтобы что-нибудь вы не нашли", — говорил он в интервью Радио Свобода. Петров дважды избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 годах. В отличие от подавляющего большинства коллег по парламенту, он поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года и голосовал против резонансных "закона Димы Яковлева" и "пакета Яровой", а также не участвовал в голосовании об аннексии Крыма Россией.

Петров входил в международный попечительский совет Московской школы политических исследований, занимавшейся проектами гражданского просвещения в России. Организация прекратила работу в 2015 году после включения в список "иностранных агентов". Сейчас он живёт в Вене и имеет австрийское гражданство. Австрия не выдаёт своих граждан в другие страны.