Жителя Крыма посадили в карцер на следующий день после приговора

Крымскотатарского правозащитника Эмир-Усейна Куку, осуждённого на 12 лет по ялтинскому "делу Хизб-ут Тахрир", поместили в карцер на 15 суток на следующий день после приговора. Об этом сообщает издание "Грати".

В данный момент Куку находится в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. После суда правозащитник уснул в камере и не вышел на вечерний пересчет. На него составили протокол, но Куку не стал его подписывать. Ещё одного крымского татарина Сейрана Салиева обвиняемого по делу "Хизб ут-Тахрир" отправили в карцер из-за часов, по которым он сверял время намаза.

Ранее суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры шестерым жителям аннексированного Россией Крыма обвиняемым по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир". Их обвинили в организации деятельности террористической организации, участии в ней по предварительному сговору и в приготовлении к вооруженному захвату власти. Обвиняемые вину отрицают.

Преследования крымских мусульман по обвинению в связях с "Хизб ут-Тахрир" начались после российской аннексии Крыма. Всего арестовано более 50 человек.