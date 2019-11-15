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Президент Литвы помиловал двух россиян, осуждённых за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа

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Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал осужденных за шпионаж россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Об этом сообщает ТАСС. В сообщении пресс-службы литовского президента отмечается, что решение было принято на основании нового закона об обмене осуждённых за шпионаж.

После процедуры помилования Россия и Литва могут провести обмен гражданами, осужденными за шпионаж.

Ранее издание BNS писало, что Литва может обменять своих граждан Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, осужденных в России за госизмену и шпионаж, на двух россиян. По данным издания, Россия может также выдать Литве бывшего норвежского пограничника Фроде Берга, осужденного российским судом за сбор информации о российских атомных подлодках по заданию норвежской разведки.

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