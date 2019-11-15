Свидетели по делу, из-за которого обыскали ФИАН, покинули Россию

Двое свидетелей по делу о контрабанде оптических элементов, из-за которого в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН) прошли обыски, покинули Россию.

Как сообщает "Интерфакс", руководитель компании "Триоптикс" Ольга Канорская и её отец Сергей Канорский получили гражданство Израиля.

Канорскую и её отца 31 октября допросили как свидетелей, а 14 ноября Сергей Канорский должен был явиться в Следственный комитет ещё на один допрос.

Источники агентства сообщают, что в "деле ФИАН" есть ещё один свидетель, его личность не называется.