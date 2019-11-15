Свидетели по делу, из-за которого обыскали ФИАН, покинули Россию

Двое свидетелей по делу о контрабанде оптических элементов, из-за которого в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН) прошли обыски, покинули Россию.
Как сообщает "Интерфакс", руководитель компании "Триоптикс" Ольга Канорская и её отец Сергей Канорский получили гражданство Израиля.
Канорскую и её отца 31 октября допросили как свидетелей, а 14 ноября Сергей Канорский должен был явиться в Следственный комитет ещё на один допрос.
Источники агентства сообщают, что в "деле ФИАН" есть ещё один свидетель, его личность не называется.
- Об обысках в Физическом институте Российской академии наук (РАН) и у директора Николая Колачевского стало известно 31 октября. Учёный рассказал журналистам, что его подозревают в контрабанде оптических элементов.
- Колачевский уточнил, что следственные действия связаны с поставкой в Германию оптических элементов фирмой "Триоптикс", которая арендовала помещение в институте. Ранее на таможне были задержаны два оптических окошка (размером с крышку небольшой кастрюли), стоимость которых, как полагает Колачевский, составляет от 50 до 100 тысяч рублей.
- Учёный совет института назвал обыски акцией устрашения и заявил, что учреждению был нанесён "колоссальный репутационный ущерб, а сами правоохранительные органы дискредитированы в глазах научной общественности".
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