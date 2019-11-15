Борис Мазо из "дела реставраторов" попросил убежища в Австрии

Бывший высокопоставленный сотрудник Министерства культуры Борис Мазо попросил политического убежища в Австрии. Российские власти заочно арестовали его по делу о хищении 450 миллионов рублей на строительстве объектов Эрмитажа.

Мазо заявил РБК, что считает своё преследование политически мотивированным, а уголовное дело – попыткой не допустить переназначения Владимира Мединского на пост министра культуры в 2018 году. Заявление руководства Эрмитажа было подано в Следственный комитет за три дня до того, как 18 мая прошлого года был объявлен состав нового правительства, отметил бывший чиновник.

7 ноября Борис Мазо был задержан в Вене по запросу Испании. Там его обвиняют в использовании средств, нажитых преступным путём, для покупки виллы стоимостью 4 миллиона евро в Марбелье. В сообщении прокуратуры говорилось, что информацию о нелегальном происхождении денежных средств бывшего чиновника она получила из России.

Испанские власти считают, что Мазо купил виллу в 2017 году. Сам он настаивает, что приобрёл её за два года до этого, а в 2017-м уже не мог покупать недвижимость, так как находился в СИЗО по первому "делу реставраторов". Бывший чиновник настаивает, что покупка была совершена на заемные средства за полгода до того, как российские власти выделили деньги на реставрацию Эрмитажа.

Суд Вены пока не удовлетворил запрос Испании на выдачу Мазо, пишет "Коммерсантъ". Запрос Генпрокуратуры России Австрия ещё не рассматривала, уточняет РБК.