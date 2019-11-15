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Израиль и "Исламский джихад" продолжили обстрелы

Последствия авианалёта в секторе Газа, 14 ноября 2019 года

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Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории. Часть ракет перехватила система противовоздушной обороны "Железный купол".

По данным израильских СМИ, одной из целей авиации была мастерская по производству комплектующих для ракет. Всего было выпушено около 10 ракет. Сообщений об убитых и раненых не поступало.

Израиль обвинил палестинцев нарушении перемирия. Палестинская автономия, в свою очередь, заявила о продолжении обстрелов со стороны израильтян, в том числе по мирным жителям. Стороны договорились о прекращении огня накануне.

/**/ /**/ Ашкелон, Израиль, 13 ноября 2019 года
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"Исламский джихад" и Израиль договорились о прекращении огня

Очередное обострение палестино-израильских отношений произошло 12 ноября после операции Израиля против одного из лидеров "Исламского джихада". В ответ палестинцы запустили по израильской территории около 400 ракет.

Группировка "Исламский джихад" основана в конце 1970-х годов. Она признана террористической в США, Евросоюзе, Израиле, Великобритании, Канаде и Японии.

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