Видеосервис Netflix внесёт правку в документальный сериал "Дьявол по соседству" об украинском охраннике нацистских концлагерей во Вторую мировую войну Иване Демьянюке. Это будет сделано по просьбе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, назвавшего сцену из фильма "переписыванием истории".

В сериале показывается карта концентрационных лагерей на территории современной Польши, оккупированной немецкими и советскими войсками в 1939 году, обращал внимание польский МИД. При этом Польша указана на карте как независимое государство. По словам Моравецкого, написавшего письмо создателям сериала, такая карта предполагает, что Варшава могла нести ответственность за существование лагерей на своей территории.

В сообщении Netflix сказано, что в сериале к карте будет добавлен поясняющий текст. "Мы проясним, что концентрационные лагеря в Польше построил нацистский режим, который вторгся в страну и оккупировал её", — цитирует текст агентство Bloomberg.