"Союзмультфильм" снимет 26 новых серий "Ну, погоди!"

Киностудия "Союзмультфильм" снимет 26 новых серий мультфильма "Ну, погоди!", которому в этом году исполнилось 50 лет. Первая из новых серий выйдет летом 2020 года, сообщила глава киностудии Юлиана Слащева.

О том, что "Союзмультфильм" работает над продолжением "Ну, погоди!", стало известно в феврале 2019 года.

"Ну, погоди!" вышел на экраны 6 мая 1969 года. Сначала это были трехминутные сюжеты в журнале "Веселая карусель".

Как рассказывал в интервью "Медузе" автор сценария Александр Курляндский , когда их увидел директор студии Михаил Вальков, то понял, что за этим будущее, и предложил сделать большие отдельные фильмы. Однако никто из режиссёров не хотел за это браться. И только Вячеслав Котёночкин увидел в сюжете погони волка за зайцем что-то смешное. Волка озвучил Анатолий Папанов, а зайца - Клара Румянцева.

Изобретением сценаристов, по словам Курляндского, стал волк-неудачник. Он оказывается в глупом положении, и на этом строятся все комедийные трюки. Однако то, что у этого мультфильма будет такая всенародная любовь, никто не ожидал.

Согласно данным ВЦИОМ, опубликованным в июне 2019 года, 65 процентов россиян назвали "Ну, погоди!" любимым мультфильмом.

Последний 18-й выпуск "Ну, погоди!" "Союзмутфильм" выпустил в 1994 году. В 2005-2006 годах еще две серии мультфильма выпустила студия "Кристмас Филмз".

В апреле 2018 года на экраны вышла первая серия продолжения мультфильма "Простоквашино". Она получила смешанные реакции публики.