"Ложное минирование - уже традиция"

В Петербурге открылся XII международный ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о Бок". В программе - фильмы и дискуссии о трансгендерных и небинарных людях, ЛГБТ-спортсменах, о проблемах и победах ЛГБТ-движения. Вечером 14 ноября в отель "Сокос" поступил анонимный звонок о заложенном в здании взрывном устройстве. В течение двух часов полиция и другие службы проверяли конференц-зал, где позже состоялось открытие фестиваля. Площадки ЛГБТ-кинофестиваля "минируют" каждый год. В 2019 году юристы добились возбуждения уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании фестивальной площадки в 2018 году в Петербурге, и трех дел о "минированиях" в мае 2019 года в Москве.