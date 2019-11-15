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"Ложное минирование - уже традиция"

"Ложное минирование - уже традиция"
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В Петербурге открылся XII международный ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о Бок". В программе - фильмы и дискуссии о трансгендерных и небинарных людях, ЛГБТ-спортсменах, о проблемах и победах ЛГБТ-движения. Вечером 14 ноября в отель "Сокос" поступил анонимный звонок о заложенном в здании взрывном устройстве. В течение двух часов полиция и другие службы проверяли конференц-зал, где позже состоялось открытие фестиваля. Площадки ЛГБТ-кинофестиваля "минируют" каждый год. В 2019 году юристы добились возбуждения уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании фестивальной площадки в 2018 году в Петербурге, и трех дел о "минированиях" в мае 2019 года в Москве.

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