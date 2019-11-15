Один из арестованных в Петербурге саентологов отпущен из СИЗО

Глава Саентологической церкви Санкт-Петербурга Иван Мацицкий освобождён после двух с лишним лет пребывания в следственном изоляторе. Суд отказался продлить ему арест до февраля и заменил меру пресечения на запрет определённых действий, сообщает объединённая пресс-служба петербургских судов.

В 2017 году Мацицкий и ещё несколько руководителей и работников Саентологической церкви Петербурга были задержаны по делу создании экстремистского сообщества, разжигании ненависти и вражды и незаконной предпринимательской деятельности. ФСБ утверждала, что церковь получает многомиллионные заработки от продаж просветительских программ.

Один из обвиняемых – бухгалтер Сахиб Алиев – весной признал вину и был переведён под домашний арест.

Летом прошлого года адвокату одного из обвиняемых выдали для ознакомления материалы дела, в которых были оставлены стикеры с пометками. Там были надписи "дебил, но точно знает, что нет экстремизма и платных услуг", "знает много, но молчит – передопрос с электровспоминателем".

Адвокатская группа "Команда 29" отмечала, что по делу саентологов работают те же сотрудники ФСБ, что были заняты в деле о запрещённом в России террористическом сообществе "Сеть". Несколько арестованных по нему активистов заявили о пытках во время допросов, в том числе – с применением электорошокеров.

Правозащитники считают арестованных саентологов политзаключенными.