Хоть Папе Римскому пишите! Жители Кунцева просят помощи у понтифика

Отчаявшись найти помощь и защиту в России, жители Кунцево написали письмо Папе Римскому Франциску. Они просят его обратить внимание на то, что с ними происходит: уже около трех лет длится противостояние жителей Кунцева и строительной компании "ПИК", которая собирается снести и застроить два квартала.

За это время москвичи обили все пороги: судились с Правительством Москвы, которое выпустило постановление о сносе 37 домов; обращались во все инстанции. Но никакого результата это не дало.

– Мы прошли весь путь вплоть до Верховного суда, все чиновничьи инстанции, – говорит активист Иван Рожков. – Везде нам отказали в наших требованиях. По сути дела, российское государство в лице всех своих чиновничьих, судебных и других органов бросило нас на съедение этим застройщикам, приговорило нас к выселению из наших домов. Поэтому, отчаявшись найти правду у себя в стране, мы решили, что надо апеллировать к мировому сообществу.

Дело в том, что изначально существовал план реконструкции Кунцева, согласно которому должны были снести всего три дома. А о сносе целых двух кварталов местные жители узнали совершенно случайно на публичных слушаниях два года назад. Люди начали собирать подписи, протестовать, но все тщетно. В прошлом году ситуация накалилась настолько, что переросла в реальное противостояние между жителями и строителями прямо во дворе, где "ПИК" начал строительство 26-этажного дома еще до окончания судебных разбирательств. Люди круглосуточно дежурили на месте стройки, поставили небольшой палаточный лагерь, не пускали строительную технику, поставили во дворе большой православный крест из дерева. А с другой стороны за двор боролась полиция и ЧОП.

– Когда проходили эти "карательные акции" на улице Ивана Франко, у нас сломали христианский крест, который поставили наши жители. И мы думаем, что христианский первосвященник не может остаться равнодушным к такого рода событиям. Мы решили обратиться к нему и рассказать о том, что происходит у нас в стране, и может быть, с его стороны последует какая-то реакция, потому что отчасти это задевает интересы христианской веры. Мы пытались обращаться к российским православным священникам, но нам дали понять, что они ссориться с российскими властями категорически не хотят. Если они выступают в защиту людей, в отношении которых творится несправедливость, они вступают в конфликт с российской властью, которая им этого не простит, и от которой они очень сильно зависят. Поэтому, при всем уважении к нашим православным иерархам, мы знаем, что обращаться к ним совершенно бесполезно, и здесь могут помочь только независимые от российских властей инстанции.

В результате того противостояния начало строительства 26-этажного дома в небольшом дворе между тремя пятиэтажками удалось приостановить на год. Этот срок уже почти прошел, и совсем недавно жители тех трех домов, рядом с которыми собираются строить высотку, узнали о скором выселении. Часть людей согласились на предложенные властями варианты для переезда, а часть нет. И недавно оставшиеся жильцы получили уведомления от Департамента городского имущества о принудительном выселении в судебном порядке.

– Нам предлагали несколько вариантов, – говорит Рожков. – Сначала был дом возле станции метро "Молодежная" на Ярцевской, 33. Он уже давно известен как полуаварийный дом, в который отказываются переезжать даже жители старых панельных пятиэтажек. Переехать в него было мало желающих. Потом тем, кто согласился на переезд, предложили более приемлемые варианты, тоже не сказать, чтобы очень хорошие дома, но все-таки более-менее пригодные для жизни. Часть людей съехала, но некоторые категорически отказались, потому что их не устроил ни один из вариантов. И теперь их пытаются как бы в наказание переселить в этот одиозный дом на Ярцевской, 33. Чтобы знали, что, если не хотите заключать с нами договор, мы вас накажем, переселив в самый плохой дом.

Жители этих домов, конечно, собираются защищаться в российском суде, но надежда на положительное решение небольшая. Следующий шаг – обращение в ЕСПЧ, но так как это очень долгий процесс, у людей есть опасение, что всех уже успеют выселить, а дома снесут. Поэтому жители Кунцева будут и дальше обращаться к людям, которые имеют вес в мировом сообществе. Возможно, в следующий раз это будет Патриарх Константинопольский.

– Наша конечная цель состоит в том, чтобы привлечь внимание мировой общественности, поднять шум уже на всю Европу и на весь мир. Потому что тот шум, который мы подняли в пределах России, пока что не имеет достаточной силы, чтобы остановить этот произвол.

В письме Папе Римскому от жителей Кунцева сказано: "Подобно злым виноградарям из евангельской притчи, могущественная корпорация и защищающие ее чиновники надеются на свою полную безнаказанность, утверждая, что и Владимир Путин не пойдет против их воли. Но Ваше слово всегда имело авторитет в мире. Возможно, вы вразумите российские власти. Или, по крайней мере, зная, что Вы можете задать им такой вопрос, они устыдятся покрывать беззаконие и вспомнят о правах простых граждан".

Россияне уже не в первый раз просят Папу Римского помочь им в решении проблем. Месяц назад подобное письмо отправили жители Уфы: в недостроенном жилом комплексе "Лимонарий", где живут около 60 семей, не было отопления. По данным активистов – обманутых дольщиков, которые купили жилье на условиях жилищно-строительного кооператива – "строительная организация "СУ-10", по принятым на себя обязательствам, должна была сдать в эксплуатацию 24-этажный дом в 2017 году. Но покупатели, не дождавшись обещанного, заселились в недостроенный дом". Отопления в нем не было из-за долга застройщиков перед обслуживающей ЖК компанией.

По словам жильцов, строительная компания относилась равнодушно к жалобам на отсутствие отопления: "Мы никого не боимся. Пишите кому угодно, хоть Папе Римскому". Жители так и сделали. После того, как информация о письме разошлась по СМИ, отопление включили, но только на один день.

Радио Свобода спросило у Посольства Ватикана в России, рассматриваются ли подобные обращения Посольством и какова судьба этих писем.

"Апостольская Нунциатура (Посольство Ватикана) в Российской Федерации рассматривает все обращения, адресованные Его Святейшеству Папе Франциску, и в обязательном порядке пересылает Высокому Адресату поступившую на его имя корреспонденцию", – ответил Секретариат Апостольской Нунциатуры в РФ.

По данным жителей Кунцева, в течение месяца строительные работы во дворе на улице Ивана Франко могут возобновиться.

– Мы будем делать ровно то же самое, что делали и год назад, – говорит Иван Рожков. – Нас ожидает новое противостояние, новый скандал. Он будет очень громким, и я полагаю, что он будет еще громче того, который был в прошлом году.