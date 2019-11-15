Замглавы ФСИН признал, что стыдится комментировать работу коллег

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко больше не будет давать комментарии журналистам – теперь этим будет заниматься его пресс-служба. В беседе с "Говорит Москва" генерал-лейтенант пояснил, что это "к лучшему", так как иногда ему стыдно комментировать поступки своих коллег по ведомству.

В качестве примера Максименко привёл начальника колонии, который окунул заключенного головой в унитаз, а затем пошёл на повышение, став исполняющим обязанности первого заместителя управления.

"Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она всё стерпит", – заявил Максименко. При этом он пообещал, что ведомство останется открытым для прессы и поблагодарил журналистов за работу.

В начале ноября было опубликовано видео, на котором сотрудник Исправительной колонии в Красноярском крае, нецензурно выражаясь и угрожая физической расправой, пытается отправить осуждённого убирать территорию. Когда заключённый отказывается, сотрудник избивает его и склоняет над унитазом, запихивая голову внутрь.

Утверждалось, что на видео был начальник отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю Сергей Слепцов. Запись сделана до 2017 года, когда он занимал должность замначальника ИК-17. Следственный комитет проводит проверку.