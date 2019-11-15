Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киевской области высокопоставленного члена террористической группировки "Исламское государство" Албара Шишани. Его называли заместителем министра обороны группировки. Что о нём известно?

СБУ не называет имя, данное задержанному при рождении. Ранее сообщалось, что под ним за ИГ воюет гражданин Грузии, кистинец Цезарь Тохосашвили. Он присоединился к группировке в 2013 году, писала газета "Коммерсантъ".

Тохосашвили стал правой рукой своего односельчанина из Панкисского ущелья — "министра войны" группировки, писала газета. Террорист Умар аш-Шишани (Тархан Батирашвили), которого называли правой рукой лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади был убит в Сирии в 2016 году во время рейда авиации США.

По данным издания "Медуза", в Сирии воевали от 100 до двухсот уроженцев Панкисского ущелья. Многие из них занимали высокие должности, когда Умар аш-Шишани возглавлял военное министерство группировки. После его смерти они стали терять свои посты, писал "Коммерсантъ". В 2017 году издание сообщало и о гибели Албара Шишани.​

Он прибыл на Украину летом 2018 года, использовав поддельный паспорт, сообащет СБУ. По данным спецслужбы, находясь на Украине, он продолжал координировать деятельность спецслужб ИГ. Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Куда он будет выдан — не сообщается. В сообщении СБУ сказано, что он был задержан совместно с министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США.