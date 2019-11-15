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Семья проректора МГИМО отсудила у Ильи Азара 400 тысяч рублей

Журналист Илья Азар

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Семья проректора МГИМО Наталии Кузьминой отсудила у журналиста Ильи Азара 400 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает "Новая газета".

Иск был подан из-за статьи в журнале "Мох" под названием "Краткая история уничтожения Дома детского творчества в Хамовниках. Чего стоят обещания Собянина?". В материале говорилось о том, что семья Кузьминой может быть причастна к "рейдерским захватам" и сносу зданий в Москве. Суд обязал Азара удалить главу касающуюся семьи проректора, опубликовать опровержение и возместить судебные издержки. Журналист намерен обжаловать такое решение.

Суд также обязал выплатить по 400 тысяч рублей журналистку Ксению Лученку и муниципального депутата Хамовников Александру Парушину из-за их материалов в изданиях "Мох" и "Арсеньевские вести".

В публикации на сайте издания "Мох" утверждается, что сыновья проректора МГИМО хотят снести дореволюционный дом Черникова, чтобы построить на его месте жилой комплекс, а также могут быть причастны к рейдерским захватам. В материале "Арсеньевских вестей" также говорится о застройке в районе Хамовники.

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