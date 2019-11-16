Авторы законопроекта о домашнем насилии жалуются на угрозы

Авторы законопроекта, направленного на предотвращение домашнего насилия в российском обществе, пожаловались в правоохранительные органы на угрозы. Об этом изданию РБК заявила депутат Госдумы Оксана Пушкина.

По её словам, угрозы получает адвокат Мари Давтян, участвующая в разработке законопроекта, создатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алёна Попова и Алексей Паршин, защищающий в суде сестёр Хачатурян.

Адвокат Паршин рассказал, что в адрес его семьи и ему самому всё чаще приходят угрозы и сообщения оскорбительного характера, которые он связывает с работой над законопроектом.

По мнению Оксаны Пушкиной, вокруг принятия закона развернулась "хорошо организованная и финансируемая кампания". Депутат сравнивает её с протестами против показа фильма Алексея Учителя "Матильда" и считает, что за кампанией против закона о домашнем насилии стоят те же люди.

Мари Давтян и Алёна Попова ещё в середине октября рассказывали, что в Госдуму поступают сотни писем от противников закона о профилактике домашнего насилия. По мнению создателя сети #ТыНеОдна, обращения приходят от "консерваторов", которые считают, что закон станет инструментом для уничтожения "традиционных семейных и нравственных ценностей".

Тогда же было опубликовано открытое письмо противников закона "О профилактике семейно-бытового (домашнего) насилия" к президенту Владимиру Путину. Представители 182 общественных организаций называют документ антиконституционным и считают, что его лоббируют иностранные агенты и искажающие реальность СМИ, а сам закон – "порождение радикальной антисемейной идеологии феминизма".

В середине октября стало известно, что Совет Федерации готовит законопроект о профилактике бытового насилия в семье. Он должен закрепить в законодательстве понятие защитного ордера от агрессора, который, в частности, запретит преследователю приближаться к жертве и предусматривает компенсации и передачу личного имущества потерпевшей стороне. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила завершить подготовку закона к 1 декабря.