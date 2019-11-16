Авторы законопроекта о домашнем насилии жалуются на угрозы

Авторы законопроекта, направленного на предотвращение домашнего насилия в российском обществе, пожаловались в правоохранительные органы на угрозы. Об этом изданию РБК заявила депутат Госдумы Оксана Пушкина.
По её словам, угрозы получает адвокат Мари Давтян, участвующая в разработке законопроекта, создатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алёна Попова и Алексей Паршин, защищающий в суде сестёр Хачатурян.
Адвокат Паршин рассказал, что в адрес его семьи и ему самому всё чаще приходят угрозы и сообщения оскорбительного характера, которые он связывает с работой над законопроектом.
По мнению Оксаны Пушкиной, вокруг принятия закона развернулась "хорошо организованная и финансируемая кампания". Депутат сравнивает её с протестами против показа фильма Алексея Учителя "Матильда" и считает, что за кампанией против закона о домашнем насилии стоят те же люди.
Мари Давтян и Алёна Попова ещё в середине октября рассказывали, что в Госдуму поступают сотни писем от противников закона о профилактике домашнего насилия. По мнению создателя сети #ТыНеОдна, обращения приходят от "консерваторов", которые считают, что закон станет инструментом для уничтожения "традиционных семейных и нравственных ценностей".
Тогда же было опубликовано открытое письмо противников закона "О профилактике семейно-бытового (домашнего) насилия" к президенту Владимиру Путину. Представители 182 общественных организаций называют документ антиконституционным и считают, что его лоббируют иностранные агенты и искажающие реальность СМИ, а сам закон – "порождение радикальной антисемейной идеологии феминизма".
В середине октября стало известно, что Совет Федерации готовит законопроект о профилактике бытового насилия в семье. Он должен закрепить в законодательстве понятие защитного ордера от агрессора, который, в частности, запретит преследователю приближаться к жертве и предусматривает компенсации и передачу личного имущества потерпевшей стороне. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила завершить подготовку закона к 1 декабря.
- Россия является единственной из стран – членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия. За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.
- Картина Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Активную кампанию против фильма вела депутат Наталья Поклонская, по мнению которой, картина оскорбляет чувства верующих. К протестам присоединились так называемые "православные активисты", в частности, организация "Христианское государство – Святая Русь", участники которой подожгли два автомобиля у офиса юриста режиссёра, а также студию Учителя в Санкт-Петербурге. Из-за угроз от показа "Матильды" отказались десятки кинотеатров по всей стране.
- Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян задержали в Москве летом 2018 года. Их обвинили в убийстве отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна. В защиту сестёр и других жертв домашнего насилия в Москве и других городах проводятся одиночные пикеты.
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