Shnit: короткий метр, большие перспективы

Какие темы интересуют молодых режиссеров и можно ли снять фильм на деньги зрителя?
Рассказывают участники Shnit Worldwide Shortfilmfestival режиссеры Леонид Шмельков, Антон Мамыкин, Лидия Кондратюк, Александр Харламов, куратор конкурса кинокритик Максим Семенов и член жюри режиссер Наталья Меркулова.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 16 ноября в семь часов вечера.
Видео будет доступно после выхода программы в эфир.
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