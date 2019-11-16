Shnit: короткий метр, большие перспективы

Какие темы интересуют молодых режиссеров и можно ли снять фильм на деньги зрителя?

Рассказывают участники Shnit Worldwide Shortfilmfestival режиссеры Леонид Шмельков, Антон Мамыкин, Лидия Кондратюк, Александр Харламов, куратор конкурса кинокритик Максим Семенов и член жюри режиссер Наталья Меркулова.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 16 ноября в семь часов вечера.

Видео будет доступно после выхода программы в эфир.