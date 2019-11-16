ПЕН-центры США и Украины посвятили ежегодную акцию День писателя в заключении сотрудничающему с Радио Свобода украинскому журналисту Станиславу Асееву. В октябре пророссийские сепаратисты так называемой "ДНР" приговорили его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
У российского консульства в Нью-Йорке в понедельник днём состоялся митинг, организованный ПЕН-центром США и активистами украинско-американского правозащитного движения "Разом". В акции приняли участие бывший президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Том Кент, писатель Гари Штейнгарт, а также сотрудники ПЕН-Центра и представители украинской диаспоры. Участники митинга цитировали фрагменты статей Станислава Асеева.
В Киеве к акции в поддержку осуждённого журналиста присоединились редакция газеты "Украинская неделя" (Український тиждень), редактор сайта Донбасс.Реалии Андрей Дихтяренко и представили других СМИ, а также Центр Гражданских свобод, украинские музыканты, писатели и участники правозащитного движения.
Президент РСЕ/РС Джейми Флай приветствовал ту поддержку, которую Станислав Асеев получил от участников акций ко Дню писателя в заключении в Нью-Йорке и Киеве. "Вопреки дезинформации, вопреки ложным обвинениям, эти акции в поддержку Стаса показывают, что правда имеет значение, а те, кто её раскрывает, могут рассчитывать на поддержку во всём мире", – заявил он.
- Станислав Асеев – внештатный автор Украинской службы Радио Свобода. 30-летний журналист был одним из немногих репортёров в Донецке, продолжающим работать в городе после его перехода под контроль сепаратистов. Он был захвачен ими весной 2017 года. Журналист обвинён в шпионаже, экстремизме и призывах к нарушению территориальной целостности сепаратистской республики.
- Освобождения Асеева требуют международные организации и представители ведущих мировых медиа. Джейми Флай призывал освободить журналиста на пресс-конференции в Киеве, а вынесенный ему приговор назвал "предосудительным".
- 15 ноября – День писателя в заключении. Ежегодно в этот день ПЕН-центр – международная писательская правозащитная организация – выражает солидарность с коллегами: писателями, журналистами, издателями, которые подвергались преследованиям, были в заключении или погибли.
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