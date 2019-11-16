ПЕН-центры США и Украины посвятили ежегодную акцию День писателя в заключении сотрудничающему с Радио Свобода украинскому журналисту Станиславу Асееву. В октябре пророссийские сепаратисты так называемой "ДНР" приговорили его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

У российского консульства в Нью-Йорке в понедельник днём состоялся митинг, организованный ПЕН-центром США и активистами украинско-американского правозащитного движения "Разом". В акции приняли участие бывший президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Том Кент, писатель Гари Штейнгарт, а также сотрудники ПЕН-Центра и представители украинской диаспоры. Участники митинга цитировали фрагменты статей Станислава Асеева.

В Киеве к акции в поддержку осуждённого журналиста присоединились редакция газеты "Украинская неделя" (Український тиждень), редактор сайта Донбасс.Реалии Андрей Дихтяренко и представили других СМИ, а также Центр Гражданских свобод, украинские музыканты, писатели и участники правозащитного движения.

Президент РСЕ/РС Джейми Флай приветствовал ту поддержку, которую Станислав Асеев получил от участников акций ко Дню писателя в заключении в Нью-Йорке и Киеве. "Вопреки дезинформации, вопреки ложным обвинениям, эти акции в поддержку Стаса показывают, что правда имеет значение, а те, кто её раскрывает, могут рассчитывать на поддержку во всём мире", – заявил он.