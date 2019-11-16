Редакцию краснодарской газеты обыскали ростовские полицейские

Следственная группа Управления МВД по Ростову-на-Дону провела обыск с изъятием документов и ноутбуков в редакции еженедельника "Юг Times" в Краснодаре. Об этом корреспонденту Радио Свобода сообщила адвокат издания Людмила Александрова. Следственные действия пришли в рамках уголовного дела, срок привлечения по которому уже истёк — настаивает она.

Сотрудники полиции пришли в редакцию в пятницу. В постановлении об обыске утверждается, что он проводился в рамках возбуждённого в 2017 году уголовного дела о клевете. Как говорится в документе, тексты которые, согласно заключению эксперта, содержали ложную информацию, размещались из офиса, где находится редакция, два года назад. В это время редакция газеты находилась в другом месте, отмечает Александрова.

Следователи также интересовались местонахождением двоих независимых краснодарских журналистов — Андрея Кошика и Вячеслава Потапова. Последний в октябре выложил видеозапись, на которой глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и первый вице-губернатор Андрей Алексеенко обсуждают создание штаба для противодействия оппозиции, — писала ранее газета "Коммерсантъ".

Юристы "Юг Times" готовят обращение в суд по факту превышения полномочий ростовских следователей полиции, сообщает сайт издания. В редакции отмечают, что изъятие техники может помешать выходу ближайшего выпуска газеты.