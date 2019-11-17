В Белоруссии проходят досрочные выборы в парламент

В Белоруссии проходят досрочные выборы в палату представителей – нижнюю палату Национального собрания. По данным ЦИК на 16 ноября, на 110 мест претендует 513 кандидатов. Это представители 12 партий и нескольких общественных движений.

Избирательные участки в стране открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего открыто около шести тысяч участков для голосования, в том числе 46 зарубежных.

Выборы депутатов Палаты представителей проводятся по одномандатным избирательным округам. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки.

На текущих выборах смогут проголосовать более 6,5 миллионов граждан Белорусии. Около 36% избирателей проголосовали досрочно в период с 12 по 16 ноября.

ЦИК не фиксировал существенных нарушений на досрочном голосовании. Однако наблюдатели утверждали, что официальные данные о явке, опубликованные Центризбиркомом по итогам четырёх дней досрочного голосования, завышены более чем вдвое. Всего наблюдатели зафиксировали 461 нарушение избирательного законодательства.

На участках для голосования работают тысячи наблюдателей. Европейский союз ранее выразил надежду, что выборы пройдут честно и транспарентно.

Накануне дня голосования в Минске около ста человек вышли на пикеты. Затем они отправились к Центризбиркому страны. Участники акции несли бело-красно-белые флаги (один из исторических национальных символов белорусов, в 1991-1995 годах – государственный флаг страны) и флаги Евросоюза. С середины 90-х годов ЕС и США не признали ни одни выборы в республике честными и демократическими.

Выборы в парламент Белоруссии должны были состояться в следующем году. Однако ранее президент страны Александр Лукашенко объявил, что они пройдут осенью, а в следующем году состоятся выборы главы государства.