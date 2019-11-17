Захваченные Россией военные катера вернут Украине в течение дня

Захваченные Россией украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", вышли из акватории "Генмола" в Керчи в сопровождении российской береговой охраны, сообщает издание "Крым.Реалии".

Несколько украинских и российских СМИ со ссылкой на свои источники утверждают, что судна передадут Украине в "нейтральных водах" в течение сегодняшнего дня. В данный момент украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака", которые должны перехватить катера у российских сопровождающих, находятся в Чёрном море у берегов аннексированного Крыма.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак объявил о завершающем этапе возвращения катеров на родину.

Издание "Коммерсант" сообщало, что российская и украинская стороны договорились уладить вопрос до совместной встречи в "нормандском формате", которая запланирована на начало декабря. Судна вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Также на территории России останутся личное оружие украинских моряков, рации и судовые документы, поскольку по заявлению российской стороны они являются "вещественными доказательствами" в заведённом на украинцев уголовном деле.