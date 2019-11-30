Мужчина в платье. Что опасного в токсичной маскулинности?

"Однажды вместо того, чтобы драться на перемене с обидчиком, я просто расплакался и сел на пол. Почти месяц ушёл на то, чтобы восстановить дружеские отношения с бывшими "друзьями", – рассказывает сотрудник петербургского IT-стартапа Дмитрий Богер. Это один из посылов его манифеста о вреде гендерных стереотипов для общества.

Манифест Дмитрий Богер выпустил в конце октября. Он разместил свое фото в платье в соцсетях и описал несколько случаев, когда гендерные стереотипы мешали лично ему, и попросил пользователей рассказать об аналогичных случаях под хештегом #будьмужиком. Сфокусировался он на токсичной маскулинности.

Закреплять за гендером нормы поведения – плохо

Подготовка к запуску флешмоба шла около полугода. "Все началось с того, что мой начальник приехал на работу в кроссовках, которые мне очень понравились. Я стал искать модель в интернете, и выяснилось, что их размерный ряд заканчивается на 42-м размере. А у меня 43. Я все равно сходил в магазин померить. Они мне, конечно, не подошли. Я поныл продавцам, а потом стал замечать, что в мужской одежде существует ряд странных ограничений, которые мне не нравятся. Понял, что нужно с этим что-то делать", – вспоминает Богер.



Он решил сфотографироваться в какой-то "женской" одежде и рассказать о своих наблюдениях. Найти женскую одежду большого размера оказалось непросто, тогда он обратился к бывшей однокласснице. "Я помнил, что она высокого роста. Подумал, что она сможет посоветовать магазины, где можно купить одежду по нестандартным меркам. Оказалось, что бывшая одноклассница – портниха, и я заказал у нее платье", – рассказывает автор флешмоба.

Потом Богер нашел фотографа. В конце лета они выехали за пределы Петербурга и сделали несколько фотографий посреди поля. "Тогда я понял, что не хочу просто размещать фотографии. Мне захотелось вложить в них какую-то идею и заговорить о том, что закреплять за гендером какие-то нормы поведения – плохо", – добавляет Богер.

Я ощущаю себя по-разному. Чаще мужчиной, иногда женщиной



Изначально он не планировал запускать флешмоб. Однако потом понял, что таким образом тема может зазвучать еще громче. Только за первую неделю пост увидели около 300 тысяч человек.

"Я ощущаю себя по-разному. Чаще мужчиной, иногда женщиной. Чтобы быть целостной личностью, я позволяю своим инь и ян балансировать в гармонии. В моём случае это не призыв, не наставление, это принятие себя", – написал один из пользователей, поддержавших флешмоб.

"Я сторонник идеи о том, что общественные нормы строятся на основе того, что происходит вокруг. Единственный способ на них повлиять – это очень громко и явно о чем-то говорить. Мужчина в платье – это довольно громкий способ заявить о проблеме гендерных стереотипов в России", – замечает Богер.

Некоторые гендерные нормы не просто странные, но и опасные



По его словам, о токсичной маскулинности он задумался, как только в его жизнь проник феминизм. Это было связано с появлением в Петербурге Django Girls (однодневные семинары для женщин с целью привлечь их в программирование) и Pyladies (менторская группа для женщин – разработчиц на Phython). В этот момент Богер заметил гендерный дисбаланс в сфере программирования, в частности, в его компании нет ни одной женщины-разработчицы.



"Я начал рефлексировать на тему гендерных норм в нашем обществе и понял, что некоторые из них не просто странные, но и опасные. К опасным я как раз и отнес токсичную маскулинность. Я понял, что у истоков многих проблем действительно стоят мужчины, а сам я хочу поступать определенным образом, отталкиваясь только от гендера. Это меня пугало, и я решил, что не хочу этим нормам следовать", – делится автор флешмоба. По его словам, мужчины становятся причиной многих проблем в обществе именно из-за токсичной маскулинности, которая навязывает им определенную – мужественную – манеру поведения.

Богер признается, ему обидно, что женская повестка начинает звучать в России все громче, а проблема токсичной маскулинности так и остается без внимания. Чтобы тема зазвучала, начать говорить о ней должны сами мужчины. Однако пока они не готовы, потому что рассказывать о своих переживаниях у мужчин не принято. В итоге они делают вид, что не замечают проблему и только оставляют негативные комментарии. 95 процентов авторов критических высказываний под постами Богера – мужчины.

Мужчина должен быть неуязвимым

Юрист и директор российского Центра по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" Анна Ривина разделяет эту позицию. По ее словам, ситуация не изменится, пока мужчины не найдут в себе силы говорить о своих проблемах. Сегодня же тему токсичной маскулинности поднимают в основном представительницы фем-сообщества.

"Представления о токсичной маскулинности вынуждают мужчину быть постоянно сильным, занимать роль главы семьи и быть способным дать отпор. То есть, согласно этим представлениям, мужчина должен быть неуязвимым", – говорит Ривина.

Такое представление о мужчине лишает его возможности проявлять эмоции, делиться своими переживаниями и не всегда быть сильным. Столкнувшись с насилием или оказавшись в эмоционально сложной для него ситуации, мужчина не знает, как поступить, и редко обращается за помощью. Обратиться за помощью для российского мужчины значит перестать "быть мужиком", добавляет директор "Насилию.нет".

"Наш язык тоже поддерживает гендерные стереотипы. Чтобы оскорбить мужчину, достаточно сказать сказать, что он не мужчина, а женщину – "ты не женщина". Считается, что есть какие-то социальные нормы, непосредственно связанные с гендером", – рассказывает Ривина.

В случае с насилием мужчине сложнее признаться в том, что с ним это произошло, потому что считается, что мужчина должен всегда хотеть секса. Когда происходит насилие над мужчиной, люди делятся на два лагеря: "сам виноват" и "радоваться нужно, что вместо одной женщины, тебе перепали две". В итоге мужчины часто занимаются вынужденным сексом, потому что этого от них ожидает общество.

Флешмобы на тему гендерного неравенства в России стали появляться все чаще. С 25 ноября по 10 декабря компания "Видимо-невидимо" проводит масштабный флешмоб под хештегом #гендерныйчеллендж. Он разделен на три тематических блока: влияние гендерных стереотипов на самовыражение, влияние гендерных стереотипов на отношения и гендерные стереотипы в культуре.