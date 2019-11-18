Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Соцопрос: россияне стали относится к Путину с меньшей симпатией

Иллюстративное фото

Смотреть комментарии

Как показал недавний опрос "Левада–центра", 24 процента россиян относятся с симпатией к президенту Владимиру Путину. Это на 8 процентов меньше, чем в 2017 году. Такой же показатель был у Путина в октябре 2011 года перед протестами на Болотной площади. Самая низкая доля симпатизирующих Путину была зафиксирована социологами в марте 2013 года – 18 процентов.

В настоящее время 30 процентов опрошенных не могут сказать о президенте ничего плохого, 8 процентов – ничего хорошего, 15 процентов настроены безразлично, а антипатию и отвращение испытывают по 3 процента респондентов.

В целом почти треть россиян сообщили, что "испытывают к Путину симпатию или восхищение", следует из опроса.Это на 10 процентов меньше, чем в 2017 году. Нейтрально-дистанцированное отношение за этот же период выросло на 7 процентов, до 61 процента, отмечают социологи.

В то же время работу Путина на посту президента России сегодня одобряют 70 процентов опрошенных, сообщает "Левада-центр". Рекордным этот рейтинг был в октябре 2014 года – 85 процентов.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков отмечает, что ядро сторонников Владимира Путина - это женщины, люди из провинции и россияне старшего возраста. По его мнению, снижение симпатии связано с разочарованием в курсе президента и в особенности в связи с пенсионной реформой.

/**/ /**/ Якутский шаман Александр Габышев
Смотри также

Якутский шаман Габышев попал на первую полосу The New York Times

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG