Как показал недавний опрос "Левада–центра", 24 процента россиян относятся с симпатией к президенту Владимиру Путину. Это на 8 процентов меньше, чем в 2017 году. Такой же показатель был у Путина в октябре 2011 года перед протестами на Болотной площади. Самая низкая доля симпатизирующих Путину была зафиксирована социологами в марте 2013 года – 18 процентов.

В настоящее время 30 процентов опрошенных не могут сказать о президенте ничего плохого, 8 процентов – ничего хорошего, 15 процентов настроены безразлично, а антипатию и отвращение испытывают по 3 процента респондентов.

В целом почти треть россиян сообщили, что "испытывают к Путину симпатию или восхищение", следует из опроса.Это на 10 процентов меньше, чем в 2017 году. Нейтрально-дистанцированное отношение за этот же период выросло на 7 процентов, до 61 процента, отмечают социологи.

В то же время работу Путина на посту президента России сегодня одобряют 70 процентов опрошенных, сообщает "Левада-центр". Рекордным этот рейтинг был в октябре 2014 года – 85 процентов.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков отмечает, что ядро сторонников Владимира Путина - это женщины, люди из провинции и россияне старшего возраста. По его мнению, снижение симпатии связано с разочарованием в курсе президента и в особенности в связи с пенсионной реформой.