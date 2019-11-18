Путин одобрил проект строительства моста через Лену в Якутске

Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. По информации источников "Коммерсанта", на письме главы Якутии с просьбой предусмотреть в бюджете средства на проект, президент написал "ситуация созрела до реализации" и поручил правительству представить предложения по строительству моста.

Стоимость трехкилометрового моста и 11 километров подходов к нему оценивается почти в 83 миллиарда рублей. Из них 54 миллиарда будут выделены как капитальный грант из федерального и регионального бюджетов, остальные средства вложат частные инвесторы. По планам строительство должно быть завершено к 2025 году.

Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить от одной до четырёх тысяч рублей.

В отличие от моста на Сахалин, экономическая целесообразность которого совершенно не очевидна, в данном случае есть явный социальный и прослеживается экономический эффект, отмечают эксперты издания.

Якутск — единственный из ста крупнейших городов России, не имеющий круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть, отмечает издание. Зимой автотранспорт идет по зимнику, летом — на пароме, который ждут по два часа. В 2013 году состоялся конкурс на строительство моста, но соглашение так и не было заключено.