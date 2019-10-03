РЖД готовы построить мост на Сахалин в случае привлечения бессрочного займа

РЖД заложили строительство моста на Сахалин в проект своей инвестиционной программы на 2020–2022 годы. Об этом пишет РБК, журналисты агентства ознакомились с пояснительной запиской к документу. Проект, по приблизительной оценке, может стоить около 250 миллиардов рублей, был поддержан президентом России Владимиром Путиным, но на него не нашлось бюджетного финансирования.

РЖД готовы реализовать строительства моста в случае, если государственной монополии удастся разместить бессрочные облигации на 250 миллиардов рублей. В этом случае может быть построена железнодорожная ветка из Селихина в Хабаровском крае до Ныша в Сахалинской области с пересечением пролива Невельского.

В начале сентября 2017 года президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что возможность строительства железнодорожного моста между материком и Сахалином "предметно обсуждается". Тогда агентство "Блумберг" сообщало, что строительством может заняться компания, принадлежащая близкому другу президента Аркадию Ротенбергу. Она уже строила мост из Краснодарского края в аннексированный Россией Крым.

Однако на проект до сих пор не было найдено финансирования и обоснования, зачем он нужен. Для загрузки моста предлагалось построить на острове глубоководный порт, в таком случае стоимость обоих объектов (моста и порта) составит 433 миллиарда рублей, заявлял в июне замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. Ранее опрошенные газетой "Коммерсантъ" эксперты сомневались в целесообразности строительства порта на острове, издание отмечало, что в РЖД строительство моста и железной дороги от него и до него оценивают в 630 миллиардов рублей с учётом модернизации уже существующей железной дороги на Сахалине.