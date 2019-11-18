В законопроект о домашнем насилии добавили "преследование"

Депутаты Государственной думы России добавили в законопроект о домашнем насилии понятие "преследование". Об этом сообщает РБК. Поправки будут учтены в финальной версии документа, сказала изданию один из авторов законопроекта, депутат Оксана Пушкина.

Под преследованием предлагается понимать любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность. В частности, ведение телефонных переговоров, вступление в контакт через третьих лиц, а также посещение места работы, учебы и проживания пострадавшего.

Кроме того, законопроект предлагает ввести защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. За первое нарушение предписания, по мнению депутатов, следует ввести административную ответственность, за повторные — уголовную.

Поправки к законопроекту также запрещают общественным организациям, которые занимаются профилактикой семейно-бытового насилия, заявлять в правоохранительные органы о случаях насилия без согласия жертвы. Правозащитники утверждают, что за помощью в полицию обращаются от 10 до 30 процентов жертв насилия.

Эксперт организации "ООН-женщины" Елена Мезенцева считает, что этот запрет означает только одно — по этим ситуациям не будут возбуждаться дела.