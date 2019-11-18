Мосгорсуд признал законным арест Егора Лесных до 14 декабря

Московский городской суд признал законным арест до 14 декабря обвиняемого по "московскому делу" Егора Лесных. Об этом сообщил "Новой газете" его адвокат Эльдар Гароз.

Ранее защитник подал жалобу на решение Басманного районного суда, который постановил отправить Егора Лесных в СИЗО. Адвокат просил изменить меру пресечения подзащитному на домашний арест.

Егора Лесных обвиняют в применении насилия в отношения представителя власти. По версии следствия, 27 июля во время митинга в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в Москве он вместе с двумя другими участниками акции — Александром Мыльниковым и Максимом Мартинцовым — повалили на тротуар бойца Росгвардии. Следствие также считает, что Егор Лесных пнул ещё одного сотрудника правоохранительных органов.

Дела всех троих объединили в одно. Это грозит им максимальными сроками, так как преступление, совершенное группой лиц, может стать отягчающим обстоятельством. Лесных вины не признает.