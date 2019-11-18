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В Москве задержаны активисты Гринпис и фотограф "Новой газеты"

Косатка

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В Москве задержали фотокорреспондента "Новой газеты" Светлану Виданову и активистов Гринписа, которые проводили акцию против вылова китообразных. Об этом сообщается на сайте издания и российского отделения международной экологической организации. Задержанных доставили в ОВД "Якиманка".

18 ноября на Москве-реке у Кремлевской набережной появилась огромная надувная косатка с плакатом "Спасибо, что отпустили — больше не ловите!". Так активисты решили привлечь внимание к необходимости запрета на вылов этих морских животных в учебных и культурно-просветительских целях.

10 ноября на свободу были выпущены последние шесть белух и две косатки из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье. Но уже в следующем году, как отмечают экологи, история с незаконным отловом этих китообразных может повториться. Спрос на них в китайских океанариумах по-прежнему велик, поэтому отловщики вновь попытаются заработать. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от одного до 15 миллионов долларов.

  • О "китовой тюрьме" стало известно в октябре 2018 года. По данным российского Гринпис, китоловы хотели продать косаток и белух в китайские океанариумы.
  • В России нельзя добывать дельфинов для коммерческих целей, но животных выловили по культурно-просветительской квоте.
  • За выпуск морских млекопитающих выступали учёные, активисты, политические деятели и известные люди со всего мира.

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