В Москве задержаны активисты Гринпис и фотограф "Новой газеты"

В Москве задержали фотокорреспондента "Новой газеты" Светлану Виданову и активистов Гринписа, которые проводили акцию против вылова китообразных. Об этом сообщается на сайте издания и российского отделения международной экологической организации. Задержанных доставили в ОВД "Якиманка".

18 ноября на Москве-реке у Кремлевской набережной появилась огромная надувная косатка с плакатом "Спасибо, что отпустили — больше не ловите!". Так активисты решили привлечь внимание к необходимости запрета на вылов этих морских животных в учебных и культурно-просветительских целях.

10 ноября на свободу были выпущены последние шесть белух и две косатки из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье. Но уже в следующем году, как отмечают экологи, история с незаконным отловом этих китообразных может повториться. Спрос на них в китайских океанариумах по-прежнему велик, поэтому отловщики вновь попытаются заработать. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от одного до 15 миллионов долларов.